PepsiCo va supprimer certains postes en Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifications apportées aux sources dans les paragraphes 1 et 2; ajout d'informations tirées d'une lettre au paragraphe 3; précisions supplémentaires aux paragraphes 4, 6 et 8; ajout d'un graphique et de données)

PepsiCo PEP.O procède à des suppressions d'emplois au sein de sa division agroalimentaire en Amérique du Nord dans le cadre d'un plan de rationalisation de cette unité.

Ces suppressions d’emplois devraient intervenir au cours de la semaine prochaine et visent à simplifier la structure de l’entreprise, selon une lettre adressée aux salariés par Ram Krishnan, directeur général de PepsiCo Amérique du Nord, obtenue lundi par Reuters.

"L’objectif est d’agir plus rapidement, de mieux exécuter nos projets et d’investir dans les opportunités qui stimuleront notre croissance", a déclaré M. Krishnan dans cette lettre.

Ces suppressions interviennent alors que le fabricant des chips Lay's s'efforce de relancer sa croissance en Amérique du Nord , dans un contexte de ventes de sodas en berne, d'une demande en baisse pour les snacks haut de gamme et de coûts des intrants élevés.

Le mois dernier , la société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année après avoir signalé une faiblesse persistante surle continent, en particulier au sein de sa division boissons.

Le Wall Street Journal avait annoncé plus tôt dans la journée que PepsiCo allait supprimer environ 1 000 emplois dans ses activités agroalimentaires en Amérique du Nord.

Selon son rapport annuel, PepsiCo employait environ 306 000 personnes dans le monde au 27 décembre 2025, dont environ 125 000 aux États-Unis.

La société s'efforce de réaliser des gains de productivité dans le cadre d'un plan de redressement lancé après que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation d'environ 4 milliards de dollars il y a un an.

Lundi en fin d'après-midi, l'action de la société affichait une hausse d'environ 1%.