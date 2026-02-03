PepsiCo va réduire les prix de Lay's et Doritos pour répondre à la demande des consommateurs

PepsiCo va réduire jusqu'à 15 % les prix de Lay's et Doritos aux États-Unis

Cette mesure fait suite aux commentaires des consommateurs sur les limites de l'accessibilité financière

PepsiCo dépasse les estimations de résultats pour le quatrième trimestre et maintient ses objectifs annuels

(Ajout d'un commentaire d'analyste et d'un contexte tout au long de l'article) par Juveria Tabassum

PepsiCo PEP.O va réduire les prix de ses marques principales telles que Lay's et Doritos jusqu'à 15%, suite à la réaction des consommateurs contre plusieurs hausses de prix précédentes, a déclaré le fabricant de snacks et de boissons mardi.

Cette décision est le résultat d'un "retour d'information important de la part des consommateurs sur les limites de l'accessibilité" au cours du second semestre 2025, a déclaré l'entreprise après avoir publié des résultats pour le quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes du marché.

"Nous avons passé l'année dernière à écouter attentivement les consommateurs, et ils nous ont dit qu'ils ressentaient la pression", a déclaré Rachel Ferdinando, directrice générale de PepsiCo Foods U.S. Les nouveaux prix seront mis en rayon cette semaine.

À l'instar d'autres entreprises tournées vers le consommateur, telles que P&G et Coca-Cola, PepsiCo a prévu d'abaisser les prix d'entrée alors que les consommateurs américains sont confrontés à l'inflation et à des difficultés telles que la fermeture du gouvernement l'année dernière, qui a retardé l'accès aux bons d'alimentation.

L'entreprise est également au cœur d'une stratégie agressive de réduction des coûts dans l'ensemble de ses activités, suite aux pressions exercées par l'investisseur activiste Elliott Management et à plusieurs trimestres de faibles ventes sur le marché clé de l'Amérique du Nord.

Dans le cadre de sa révision annoncée en décembre, PepsiCo prévoit de réduire d'environ 20 % le nombre de produits qu'elle propose aux États-Unis cette année. Elle a également fermé certaines usines de fabrication de la division "snacks" et supprimé des emplois afin de réduire les coûts.

Mardi, la société a maintenu les prévisions annuelles de croissance du bénéfice de base par action de 5 % à 7 % qu'elle avait communiquées en décembre. Ses actions étaient en baisse d'environ 1 % dans les échanges avant bourse. Elles ont chuté d'environ 5 % en 2025 et sont restées à la traîne de leur concurrent Coca-Cola au cours des cinq dernières années.

Pour les consommateurs à la recherche d'options moins chères, Coca-Cola a introduit des mini-canettes individuelles de 7,5 onces de certains de ses sodas dans les magasins de proximité américains, à un prix d'environ 1,29 dollar.

Les entreprises de produits alimentaires emballés sont également confrontées à une augmentation rapide des marques de distributeur, les grands épiciers et détaillants tels que Kroger et Walmart investissant dans leurs propres produits pour attirer les consommateurs soucieux de leur budget.

PepsiCo a investi dans le changement de marque de produits clés tels que les chips Lay's et Tostitos pour répondre à la préférence des consommateurs pour des ingrédients plus propres, dans un contexte d'utilisation accrue de médicaments amaigrissants et du mouvement Make America Healthy Again soutenu par l'administration Trump.

"Les initiatives récentes de l'investisseur activiste sont logiques pour nous et nous pensons que des changements doivent être apportés pour la santé à long terme de l'entreprise. Cependant, nous considérons que la plupart des actions correctives sont susceptibles d'entraîner une dilution du bénéfice par action à court terme", a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets.

Les volumes dans le secteur clé de l'alimentation en Amérique du Nord ont baissé de 1 % au quatrième trimestre, après une baisse de 4 % au cours des trois mois précédents.

Son activité boissons en Amérique du Nord subit une cure de jouvence avec son offre de soda prébiotique, ainsi que des boissons à faible teneur en sucre ou à teneur nulle en sucre.

Le fabricant de Gatorade a déclaré un chiffre d'affaires de 29,34 milliards de dollars pour le trimestre clos le 27 décembre, dépassant les estimations de 28,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice trimestriel de base par action de 2,26 $ a dépassé les estimations de 2,24 $.