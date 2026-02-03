 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PepsiCo va réduire les prix de Lay's et Doritos pour répondre à la demande des consommateurs
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

PepsiCo va réduire jusqu'à 15 % les prix de Lay's et Doritos aux États-Unis

*

Cette mesure fait suite aux commentaires des consommateurs sur les limites de l'accessibilité financière

*

PepsiCo dépasse les estimations de résultats pour le quatrième trimestre et maintient ses objectifs annuels

(Ajout d'un commentaire d'analyste et d'un contexte tout au long de l'article) par Juveria Tabassum

PepsiCo PEP.O va réduire les prix de ses marques principales telles que Lay's et Doritos jusqu'à 15%, suite à la réaction des consommateurs contre plusieurs hausses de prix précédentes, a déclaré le fabricant de snacks et de boissons mardi.

Cette décision est le résultat d'un "retour d'information important de la part des consommateurs sur les limites de l'accessibilité" au cours du second semestre 2025, a déclaré l'entreprise après avoir publié des résultats pour le quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes du marché.

"Nous avons passé l'année dernière à écouter attentivement les consommateurs, et ils nous ont dit qu'ils ressentaient la pression", a déclaré Rachel Ferdinando, directrice générale de PepsiCo Foods U.S. Les nouveaux prix seront mis en rayon cette semaine.

À l'instar d'autres entreprises tournées vers le consommateur, telles que P&G et Coca-Cola, PepsiCo a prévu d'abaisser les prix d'entrée alors que les consommateurs américains sont confrontés à l'inflation et à des difficultés telles que la fermeture du gouvernement l'année dernière, qui a retardé l'accès aux bons d'alimentation.

L'entreprise est également au cœur d'une stratégie agressive de réduction des coûts dans l'ensemble de ses activités, suite aux pressions exercées par l'investisseur activiste Elliott Management et à plusieurs trimestres de faibles ventes sur le marché clé de l'Amérique du Nord.

Dans le cadre de sa révision annoncée en décembre, PepsiCo prévoit de réduire d'environ 20 % le nombre de produits qu'elle propose aux États-Unis cette année. Elle a également fermé certaines usines de fabrication de la division "snacks" et supprimé des emplois afin de réduire les coûts.

Mardi, la société a maintenu les prévisions annuelles de croissance du bénéfice de base par action de 5 % à 7 % qu'elle avait communiquées en décembre. Ses actions étaient en baisse d'environ 1 % dans les échanges avant bourse. Elles ont chuté d'environ 5 % en 2025 et sont restées à la traîne de leur concurrent Coca-Cola au cours des cinq dernières années.

Pour les consommateurs à la recherche d'options moins chères, Coca-Cola a introduit des mini-canettes individuelles de 7,5 onces de certains de ses sodas dans les magasins de proximité américains, à un prix d'environ 1,29 dollar.

Les entreprises de produits alimentaires emballés sont également confrontées à une augmentation rapide des marques de distributeur, les grands épiciers et détaillants tels que Kroger et Walmart investissant dans leurs propres produits pour attirer les consommateurs soucieux de leur budget.

PepsiCo a investi dans le changement de marque de produits clés tels que les chips Lay's et Tostitos pour répondre à la préférence des consommateurs pour des ingrédients plus propres, dans un contexte d'utilisation accrue de médicaments amaigrissants et du mouvement Make America Healthy Again soutenu par l'administration Trump.

"Les initiatives récentes de l'investisseur activiste sont logiques pour nous et nous pensons que des changements doivent être apportés pour la santé à long terme de l'entreprise. Cependant, nous considérons que la plupart des actions correctives sont susceptibles d'entraîner une dilution du bénéfice par action à court terme", a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets.

Les volumes dans le secteur clé de l'alimentation en Amérique du Nord ont baissé de 1 % au quatrième trimestre, après une baisse de 4 % au cours des trois mois précédents.

Son activité boissons en Amérique du Nord subit une cure de jouvence avec son offre de soda prébiotique, ainsi que des boissons à faible teneur en sucre ou à teneur nulle en sucre.

Le fabricant de Gatorade a déclaré un chiffre d'affaires de 29,34 milliards de dollars pour le trimestre clos le 27 décembre, dépassant les estimations de 28,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice trimestriel de base par action de 2,26 $ a dépassé les estimations de 2,24 $.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
75,345 USD NYSE 0,00%
PEPSICO
155,2000 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente du CIO Kirsty Coventry a présidé lundi la 145e session de l'organisation du CIO. ( AFP / Daniel MUÑOZ )
    "Concentrons-nous" sur le sport, cap fixé par Coventry au CIO
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:39 

    Sept mois après avoir pris les rênes du Comité international olympique, Kirsty Coventry lui a fixé mardi un premier cap: se "concentrer" sur le sport, donc sur l'avenir des Jeux, le plus loin possible de la politique. "Nous ne pouvons pas être tout pour tout le ... Lire la suite

  • Le concept d'ordinateur quantique est difficile à appréhender pour le grand public. Il repose sur une application aux ordinateurs des principes de la physique quantique. (Crédits: Adobe Stock)
    Faut-il investir dans le secteur de l'informatique quantique ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 03.02.2026 14:18 

    La révolution intelligence artificielle est en marche. Elle affiche des succès insolents aussi bien en termes économiques, militaires et financiers.  Cette révolution va-t-elle être amplifiée voire dépassée par l'arrivée des ordinateurs quantiques ? Faut il diversifier ... Lire la suite

  • Des Palestiniens de Gaza rentrant d'Egypte descendent d'un bus à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 2 février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )
    Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:15 

    En larmes, ils étreignent longuement leurs proches, se fraient un chemin dans la cohue: une dizaine de Palestiniens ont regagné la bande de Gaza en ruines, après la réouverture très limitée du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte. La joie se mêle à l'émotion ... Lire la suite

  • Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, le 16 juin 2022 à Oslo ( NTB / Håkon Mosvold Larsen )
    Norvège: jugé pour viols, le fils de la princesse Mette-Marit plaide non coupable
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:14 

    Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, a plaidé non coupable des accusations de viols mardi au premier jour d'un procès retentissant qui plonge la famille royale dans l'embarras. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank