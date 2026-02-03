 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PepsiCo va baisser les prix de Lay's et Doritos, T4 meilleur que prévu
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 14:27

par Juveria Tabassum

PepsiCo PEP.O va baisser les prix de ses marques phares telles que Lay's et Doritos aux États-Unis jusqu'à 15% après plusieurs trimestres de hausse de prix, a annoncé le groupe mardi, en réponse aux remarques des consommateurs sur leur accessibilité, tandis que ses résultats du quatrième trimestre ont dépassé les attentes.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie offensive de réduction des coûts menée par l'entreprise après avoir subi la pression de l'investisseur activiste Elliott Management et plusieurs trimestres de ventes faibles sur le marché clé de l'Amérique du Nord.

"Nous avons passé l'année dernière à écouter attentivement les consommateurs, et ils nous ont dit qu'ils ressentaient la pression", a déclaré Rachel Ferdinando, directrice générale de PepsiCo Foods U.S.

À l'instar d'autres entreprises en contact direct avec les consommateurs, telles que P&G et Coca-Cola, PepsiCo envisageait également de baisser ses prix d'entrée de gamme, les ménages américains cherchant à préserver leur budget face à l'inflation et à des évènements tels que le "shutdown", qui a retardé l'accès aux allocations alimentaires.

Dans le cadre d'une refonte annoncée en décembre, PepsiCo prévoit également de réduire d'environ 20% le nombre de produits proposés aux États-Unis cette année. Le groupe a également fermé certaines usines de fabrication de la division snacks et supprimé des emplois afin de réduire ses coûts.

La société a maintenu son objectif annuel de croissance du bénéfice par action attendue entre 5 et 7% comme annoncé en décembre.

Dans les échanges avant-Bourse, l'action perd environ 1%.

PepsiCo a déclaré un chiffre d'affaires de 29,34 milliards de dollars (24,87 milliards d'euros) pour le trimestre clos le 27 décembre, dépassant les estimations à 28,97 milliards de dollars selon les données compilées par LSEG.

Le groupe a fait état d'un bénéfice trimestriel par action de 2,26 dollars, dépassant légèrement les estimations tablant sur 2,24 dollars.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

PEPSICO
155,2000 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente du CIO Kirsty Coventry a présidé lundi la 145e session de l'organisation du CIO. ( AFP / Daniel MUÑOZ )
    "Concentrons-nous" sur le sport, cap fixé par Coventry au CIO
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:39 

    Sept mois après avoir pris les rênes du Comité international olympique, Kirsty Coventry lui a fixé mardi un premier cap: se "concentrer" sur le sport, donc sur l'avenir des Jeux, le plus loin possible de la politique. "Nous ne pouvons pas être tout pour tout le ... Lire la suite

  • Le concept d'ordinateur quantique est difficile à appréhender pour le grand public. Il repose sur une application aux ordinateurs des principes de la physique quantique. (Crédits: Adobe Stock)
    Faut-il investir dans le secteur de l'informatique quantique ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 03.02.2026 14:18 

    La révolution intelligence artificielle est en marche. Elle affiche des succès insolents aussi bien en termes économiques, militaires et financiers.  Cette révolution va-t-elle être amplifiée voire dépassée par l'arrivée des ordinateurs quantiques ? Faut il diversifier ... Lire la suite

  • Des Palestiniens de Gaza rentrant d'Egypte descendent d'un bus à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 2 février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )
    Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:15 

    En larmes, ils étreignent longuement leurs proches, se fraient un chemin dans la cohue: une dizaine de Palestiniens ont regagné la bande de Gaza en ruines, après la réouverture très limitée du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte. La joie se mêle à l'émotion ... Lire la suite

  • Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, le 16 juin 2022 à Oslo ( NTB / Håkon Mosvold Larsen )
    Norvège: jugé pour viols, le fils de la princesse Mette-Marit plaide non coupable
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:14 

    Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, a plaidé non coupable des accusations de viols mardi au premier jour d'un procès retentissant qui plonge la famille royale dans l'embarras. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank