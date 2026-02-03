PepsiCo va baisser les prix de Lay's et Doritos, T4 meilleur que prévu

par Juveria Tabassum

PepsiCo PEP.O va baisser les prix de ses marques phares telles que Lay's et Doritos aux États-Unis jusqu'à 15% après plusieurs trimestres de hausse de prix, a annoncé le groupe mardi, en réponse aux remarques des consommateurs sur leur accessibilité, tandis que ses résultats du quatrième trimestre ont dépassé les attentes.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie offensive de réduction des coûts menée par l'entreprise après avoir subi la pression de l'investisseur activiste Elliott Management et plusieurs trimestres de ventes faibles sur le marché clé de l'Amérique du Nord.

"Nous avons passé l'année dernière à écouter attentivement les consommateurs, et ils nous ont dit qu'ils ressentaient la pression", a déclaré Rachel Ferdinando, directrice générale de PepsiCo Foods U.S.

À l'instar d'autres entreprises en contact direct avec les consommateurs, telles que P&G et Coca-Cola, PepsiCo envisageait également de baisser ses prix d'entrée de gamme, les ménages américains cherchant à préserver leur budget face à l'inflation et à des évènements tels que le "shutdown", qui a retardé l'accès aux allocations alimentaires.

Dans le cadre d'une refonte annoncée en décembre, PepsiCo prévoit également de réduire d'environ 20% le nombre de produits proposés aux États-Unis cette année. Le groupe a également fermé certaines usines de fabrication de la division snacks et supprimé des emplois afin de réduire ses coûts.

La société a maintenu son objectif annuel de croissance du bénéfice par action attendue entre 5 et 7% comme annoncé en décembre.

Dans les échanges avant-Bourse, l'action perd environ 1%.

PepsiCo a déclaré un chiffre d'affaires de 29,34 milliards de dollars (24,87 milliards d'euros) pour le trimestre clos le 27 décembre, dépassant les estimations à 28,97 milliards de dollars selon les données compilées par LSEG.

Le groupe a fait état d'un bénéfice trimestriel par action de 2,26 dollars, dépassant légèrement les estimations tablant sur 2,24 dollars.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)