PepsiCo : signe un contrat de sponsoring avec l'UEFA

(CercleFinance.com) - PepsiCo a annoncé aujourd'hui l'extension de son partenariat avec la Champions League de l'UEFA pour les saisons 2021/22 et 2023/24. PespiCo avait déjà récemment annoncé un partenariat pluriannuel avec le football féminin de l'UEFA jusqu'en 2025, affirmant ainsi une présence significative dans la prestigieuse ligue de football. Pespi annonce par ailleurs que SodaStream rejoindra son éventail de marques activées comme sponsors de la compétition, aux côtés de Pepsi, Lay's, Doritos, 7UP ou Lipton, pour ne citer qu'elles.

