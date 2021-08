Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo : s'engage à réaliser des économies d'eau information fournie par Cercle Finance • 17/08/2021 à 16:32









(CercleFinance.com) - PepsiCo a annoncé aujourd'hui son ambition de devenir ' Net Water Positive ' d'ici 2030 et de se placer parmi les fabricants d'aliments ou de boissons les plus économes en eau. L'idée est de réduire la consommation absolue d'eau et de pouvoir reconstituer les bassins versants locaux. Il s'agira notamment d'adopter de nouvelles normes opérationnelles d'efficacité dans plus de 1000 sites de PepsiCo. Cette initiative devrait permettre à l'entreprise d'éviter d'utiliser plus de 11 milliards de litres d'eau par an et de baisser sa consommation de près de moitié. Par ailleurs, la société a fait savoir que la PepsiCo Foundation allait aussi lancer nouveau programme d'un million de dollars avec l'ONG WaterAid pour apporter de l'eau potable aux familles en Afrique subsaharienne.

Valeurs associées PEPSICO NASDAQ -0.32%