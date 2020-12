Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo : s'engage à accroitre son usage de plastique recyclé Cercle Finance • 02/12/2020 à 14:31









(CercleFinance.com) - PepsiCo s'engage à éliminer tous les plastiques vierges des bouteilles de Pepsi vendues sur neuf marchés de l'Union européenne d'ici 2022. La société emballera toute la gamme de produits Pepsi (Pepsi, Pepsi MAX, Pepsi MAX Lima, Pepsi MAX sans caféine, Pepsi Light, Pepsi Light sans caféine) avec des plastiques recyclés à partir d'emballages post-consommation (polyéthylène téréphtalate recyclé ou rPET). La société estime que le passage à 100% de rPET éliminera plus de 70 000 tonnes de plastique vierge à base de combustibles fossiles par an et réduira les émissions de carbone par bouteille d'environ 40%. L'Allemagne, la Pologne, la Roumanie, la Grèce et l'Espagne passeront à 100% rPET en 2021, tandis que la France, la Grande-Bretagne, la Belgique et le Luxembourg seront à 100% rPET en 2022. En 2018, la société avait annoncé qu'elle atteindrait 50% d'utilisation du rPET dans l'UE d'ici 2030.

Valeurs associées PEPSICO NASDAQ 0.00%