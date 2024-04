PepsiCo: résultats en hausse au premier trimestre, portés par l'international

( AFP / - )

PepsiCo a publié des résultats en croissance au premier trimestre 2024, soutenus en particulier par l'international, et confirmé ses objectifs pour 2024, selon un communiqué publié mardi.

Sur cette période, le géant alimentaire américain (Chips Doritos, céréales Quaker, sodas Pepsi, thé sucré Lipton...) a engrangé un bénéfice net de 2 milliards de dollars (+5,7% sur un an). Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice s'affiche à 1,48 dollars, en hausse de 6% sur un an.

Le groupe de Purchase (Etat de New York) a vu ses revenus grimper sur l'ensemble de ses divisions à l'exception de la marque Quaker (céréales et barres énergétiques) aux Etats-Unis (-24% à 593 millions de dollars). Cette dernière a souffert, comme le trimestre précédent, en raison d'importants rappels liés à une contamination potentielle à la salmonellose.

Tous segments confondus, PepsiCo a engrangé 18,25 milliards de revenus sur trois mois (+2,3% sur un an), plus qu'attendu par les analystes de Wall Street.

"Nous avons enregistré une amélioration continue en termes de volumes et une croissance d'une année sur l'autre de notre chiffre d'affaires net, de notre marge d'exploitation et de notre bénéfice par action – malgré l'impact de certains rappels de produits chez Quaker Foods North America", s'est félicité le PDG de l'entreprise, Ramon Laguarta, cité dans le communiqué.

Sur cette période, la plus importante division du groupe, Frito-Lay en Amérique du Nord - qui comprend notamment les chips Lays et Doritos - , a vu ses ventes progresser de 2% à 5,7 milliards de dollars.

L'Amérique latine a, elle, été particulièrement dynamique, avec des revenus en hausse de 16% à 2 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires généré en Asie-Pacifique et en Chine a grimpé de 6% à 1,06 milliard de dollars.

Pour l'ensemble de l'exercice 2024, PepsiCo a confirmé prévoir une croissance organique de ses ventes d'au moins 4% et une progression d'au moins 8% de son bénéfice par action hors éléments exceptionnels.

"Nous nous attendons à ce que nos activités en Amérique du Nord s'améliorent progressivement à mesure que (...) les impacts associés à certains rappels de produits diminuent", a souligné l'entreprise dans un document publié mardi.

Il table sur un retour aux actionnaires de l'ordre de 8,2 milliards de dollars, répartis en 7,2 milliards de dividendes et 1 milliard de dollars en rachats d'actions.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, aux alentours de 11H00 GMT, le titre cédait 0,26% à 176 dollars.