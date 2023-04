PepsiCo: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 13:30

(CercleFinance.com) - PepsiCo indique relever ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2023, tablant désormais sur une hausse de 9% du BPA coeur à taux de changes constants et sur une croissance organique des ventes de 8%, contre des estimations précédentes de 8% et 6% respectivement.



Le détenteur des marques Pepsi, Lays et Quaker dévoile au titre de son premier trimestre 2023 un BPA coeur de 1,50 dollar, en progression de 18% à taux de changes constants, pour des revenus de plus de 17,8 milliards, en croissance organique de 14,3%.



'Nos catégories et zones géographiques se sont montrées résilientes durant le trimestre', commente le PDG du groupe agroalimentaire, Ramon Laguarta, ajoutant qu'il continuera d'investir pour renforcer ses avantages concurrentiels.