PepsiCo relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2022

(AOF) - Le spécialiste américain des boissons gazeuses et des snacks, PepsiCo, a relevé sa prévision de croissance pour 2022. Il vise désormais une croissance interne de 10% contre 8% auparavant. Le bénéfice par action ajusté est anticipé à 6,63 dollars. Au deuxième trimestre, le bénéfice net s'est élevé à 1,43 milliard de dollars, soit 1,03 dollar par action contre 2,36 milliards de dollars et 1,70 dollar par action l'an passé. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,86 dollar alors que le marché visait 1,74 dollar.

Le chiffre d'affaires net de PepsiCo a bondi de 5,2% pour atteindre 20,23 milliards de dollars, au-dessus des attentes des observateurs du marché qui tablaient sur 19,51 milliards de dollars. La croissance interne est ressortie à 13%.

" Nous sommes satisfaits de nos résultats pour le deuxième trimestre, car notre dynamique commerciale s'est poursuivie malgré la volatilité macroéconomique et géopolitique actuelle et les niveaux d'inflation plus élevés sur nos marchés", a déclaré le président-directeur général Ramon Laguarta.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Développement de l'industrie laitière chinoise

Le gouvernement chinois encourage la consommation de produits laitiers pour améliorer la nutrition et les défenses immunitaires de la population, tout en cherchant à réduire la dépendance du pays aux importations. Souhaitant tourner la page du scandale du lait infantile mélaminé, qui avait affecté 300.000 bébés en 2008, la production de lait repart dans le pays, après dix ans de stagnation. Les grands groupes industriels (Mengniu , Yili, Youran ou Modern Dairy) n'exportent pas et se concentrent sur un marché intérieur, qui croît de 4 à 5 % par an. Ils développent de très grosses fermes et misent fortement sur l'innovation, en investissant quatre fois plus que tous leurs concurrents dans le monde.