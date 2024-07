Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PepsiCo: progression de 10% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - PepsiCo dévoile, pour son deuxième trimestre 2024, un BPA coeur de 2,28 dollars, en progression de 10% à taux de changes constants, pour des revenus de 22,5 milliards de dollars, en croissance organique de 1,9%.



Le groupe agroalimentaire, exploitant des marques Pepsi, Lays et Quaker, explique être resté agile face à une base de comparaison défavorable, une performance terne dans certaines catégories en Amérique du Nord ainsi que des rappels de produits chez Quaker.



PepsiCo confirme viser pour l'ensemble de l'exercice une progression minimale de 8% du BPA coeur à taux de changes constants, mais attend désormais une croissance organique d'environ 4% des revenus (et non plus d'au moins 4%).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.