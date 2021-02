Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo : profit en hausse avec les boissons aux Etats-Unis Cercle Finance • 11/02/2021 à 14:13









(CercleFinance.com) - PepsiCo a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce notamment aux bonnes performances de sa division nord-américaine de boissons. Le géant américain, qui détient les marques Pepsi, Frito-Lay, Tropicana, Gatorade et Quaker, a indiqué que son résultat net s'était établi à 1,85 milliard de dollars sur les trois derniers mois de l'année écoulée, à 1,33 dollar par action, contre 1,77 milliard (1,26 dollar l'action) il y a un an. Hors exceptionnels, son BPA 'de base' (core) s'est établi à 1,47 dollar, là où les analystes financiers anticipaient 1,45 dollar par action selon le consensus. Le chiffre d'affaires est, lui, ressorti en croissance organique de 5,7% à 22,45 milliards de dollars sur la période, contre un consensus de 22 milliards. PepsiCo, qui dit prévoir une croissance organique de l'ordre de 5% cette année, a indiqué qu'il reverrait à la hausse le montant de son dividende annuel de 5%, de 4,09 dollars à 4,30 dollars l'action, à compter du mois de juin.

Valeurs associées PEPSICO NASDAQ -1.05%