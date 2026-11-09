PepsiCo prévoit de supprimer 1 000 emplois en Amérique du Nord

PepsiCo envisage de supprimer environ 1 000 postes dans ses activités de boissons et de produits alimentaires en Amérique du Nord, selon le Wall Street Journal. Cette restructuration, qui devrait débuter la semaine prochaine, vise à simplifier l'organisation du groupe américain dans un contexte de ralentissement persistant de la demande. L'annonce intervient quelques semaines après une révision à la baisse des perspectives financières du propriétaire des marques Pepsi et Lay's, confronté à une consommation toujours fragile sur son principal marché.

Selon une lettre adressée aux salariés par Ram Krishnan, directeur général de PepsiCo North America, les suppressions de postes doivent permettre de rationaliser la structure organisationnelle du groupe. Les fonctions et les sites concernés n'ont toutefois pas été précisés. À la fin de 2025, PepsiCo employait environ 306 000 personnes dans le monde, dont près de 125 000 aux États-Unis. Les réductions envisagées représenteraient ainsi environ 0,8% des effectifs américains, même si leur répartition exacte à l'échelle nord-américaine reste inconnue. Sollicitée, l'entreprise n'a pas immédiatement commenté ces informations.

Cette réorganisation intervient alors que PepsiCo peine à redynamiser ses ventes en Amérique du Nord, particulièrement dans les boissons. Le mois dernier, le groupe avait abaissé sa prévision de bénéfice annuel en raison de la faiblesse persistante de ses activités régionales. La prudence des consommateurs, qui limitent leurs dépenses dans un environnement économique incertain, continue de peser sur la demande. En réduisant ses effectifs et en simplifiant son fonctionnement, PepsiCo cherche à adapter sa structure de coûts à des perspectives commerciales moins favorables, sans avoir précisé les économies attendues de cette restructuration.