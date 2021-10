Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo : prévisions relevées, mais les coûts pèsent information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 14:04









(CercleFinance.com) - PepsiCo a publié mardi un bénéfice trimestriel plus élevé que prévu et relevé sa prévision de croissance pour 2021 en dépit d'un environnement de marché qualifié de 'volatile'. Le géant des boissons non alcoolisées, qui possède également les céréales Quakers et les chips Lay's, a expliqué s'attendre à ce que sa croissance organique ressorte autour de 8% cette année, contre une précédente prévision de 6%. Cela se traduirait par un bénéfice annuel de 6,20 dollars par action, là où les analystes prévoient actuellement un BPA de 6,24 dollars en moyenne cette année. Sur le troisième trimestre, son bénéfice net s'est établi à 2,2 milliards de dollars, soit 1,60 dollar par action, contre 2,3 milliards de dollars (1,65 dollar l'action) un an plus tôt. En excluant certains éléments, le BPA ressort à 1,79 dollar par action, contre un consensus de 1,73 dollar. Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 11,6% à 20,2 milliards de dollars, dont une croissance organique de 9%. Dans son communiqué, Pepsi indique toutefois avoir dû naviguer avec précaution au sein d'un environnement 'volatile' au niveau de sa chaîne d'approvisionnement et de ses coûts. L'action progressait de 1,1% mardi matin en cotations avant-Bourse.

