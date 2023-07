PepsiCo: objectifs annuels à nouveau rehaussés information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 13:25

(CercleFinance.com) - PepsiCo indique relever à nouveau ses objectifs pour 2023, tablant désormais sur une hausse de 12% du BPA coeur à taux de changes constants et sur une croissance organique des ventes de 10%, contre des estimations précédentes de 9% et 8% respectivement.



Le détenteur des marques Pepsi, Lays et Quaker dévoile au titre de son deuxième trimestre 2023 un BPA coeur de 2,09 dollars, en progression de 15% à taux de changes constants, pour des revenus de plus de 22,3 milliards, en croissance organique de 13%.



'Nous allons renforcer notre accent mis sur les mesures de productivité pour soutenir nos investissements, de façon à conforter nos positions sur le marché et nos activités pour le long terme', commente Ramon Laguarta, le PDG du groupe agroalimentaire.