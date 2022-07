Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pepsico: objectif de croissance relevé pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, PepsiCo indique relever sa prévision de croissance organique des revenus pour 2022 à +10%, contre +8% en estimation précédente, tout en maintenant son objectif d'une hausse de 8% à taux de changes constants de son BPA coeur.



Le groupe agroalimentaire dévoile au titre de son deuxième trimestre 2022 un BPA en repli de 39% à 1,03 dollar, mais en données coeur, il s'est établi à 1,86 dollar, un niveau en progression de 10% à taux de changes constants.



Le détenteur -entre autres- des sodas Pepsi, des chips Lays et des céréales Quaker, a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de plus de 20,2 milliards de dollars, en croissance de 5,2% en données totales et de 13% en organique.





