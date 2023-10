PepsiCo: objectif de BPA relevé pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 13:17

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, PepsiCo relève légèrement son objectif de BPA coeur pour 2023, l'attendant désormais en hausse de 13% à taux de changes constants (et non plus de 12%), pour une croissance organique des ventes toujours anticipée à 10%.



Par ailleurs, pour le prochain exercice, le groupe agroalimentaire prévoit des croissances 'vers le haut de ses fourchettes-cibles à long terme', à savoir le haut de la plage à un chiffre pour le BPA coeur à changes constants et entre 4 et 6% pour les revenus organiques.



Le détenteur des marques Pepsi, Lays et Quaker dévoile au titre de son troisième trimestre 2023 un BPA coeur de 2,25 dollars, en progression de 16% à taux de changes constants, pour des revenus de près de 23,5 milliards, en croissance organique de 8,8%.