PepsiCo : nouveaux engagements pour le climat

(CercleFinance.com) - PepsiCo a annoncé aujourd'hui vouloir réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de sa chaîne de valeur de plus de 40% d'ici 2030. L'entreprise s'engage par ailleurs à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2040, soit avec une décennie d'avance sur l'Accord de Paris. Pour ce faire, PepsiCo prévoit de réduire les émissions absolues de GES dans l'ensemble de ses opérations directes (Scope 1 et 2) de 75% et sa chaîne de valeur indirecte (Scope 3) de 40% d'ici 2030 (référence 2015). Cette action devrait se traduire par une réduction de plus de 26 millions de tonnes métriques d'émissions de GES ou l'équivalent du retrait de plus de cinq millions de voitures de la route pendant une année complète.

