Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo : nomination d'une directrice de la stratégie Cercle Finance • 14/09/2020 à 16:47









(CercleFinance.com) - PepsiCo, la maison-mère de Pepsi, Lays et Quaker, annonce la nomination d'Athina Kanioura comme vice-présidente exécutive et directrice de la stratégie et de la transformation, sous l'autorité directe du PDG Ramon Laguarta. Avant de rejoindre le groupe agroalimentaire, Athina Kanioura a occupé le poste de 'directrice de l'analytique et responsable globale de l'intelligence appliquée' chez Accenture, groupe dans lequel elle travaillait depuis 15 ans.

Valeurs associées PEPSICO NASDAQ +0.74%