PepsiCo: le dividende augmente, le titre surperforme

(CercleFinance.com) - PepsiCo progressait mercredi à la Bourse de New York après avoir fait part de son intention de mieux rémunérer ses actionnaires par le biais d'une augmentation de son dividende.



Un peu moins d'une heure après l'ouverture, le titre gagnait 1,4%, alors que l'indice S&P 500 cédait au même moment 0,4%.



Le groupe américain a annoncé hier soir qu'il verserait dorénavant un dividende trimestriel de 1,15 dollar par action, soit une hausse de 7% par rapport à celui payé l'an dernier à la même époque.



Ce coupon sera versé le 30 juin prochain aux actionnaires enregistrés en date du 3 juin.



Dans un communiqué, PepsiCo rappelle qu'il verse à ses actionnaires un dividende trimestriel depuis 1965 et que l'exercice 2022 marque la 50ème année consécutive de progression de son dividende.



Le fabricant du Pepsi-Cola et des jus de fruit Tropicana avait abaissé la semaine dernière son objectif de bénéfice annuel pour 2022, en évoquant tout particulièrement l'impact des prix plus élevés des matières premières.





