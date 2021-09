Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo : le développement durable intégré à la stratégie information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 16:06









(CercleFinance.com) - PepsiCo a annoncé mercredi le lancement du programme 'pep+' (pep positive), un plan de transformation stratégique essentiellement axé sur des objectifs en matière de développement durable. Dans son communiqué, le groupe américain dit vouloir mettre en oeuvre des pratiques régénératrices sur ses terres cultivées, qui représentent aujourd'hui près de trois millions d'hectares. Le propriétaire des marques Tropicana, Lipton Ice Tea, Bénénuts, Quaker ou Doritos indique également vouloir s'approvisionner de manière durable, tout en améliorant les moyens de subsistance de plus de 250.000 personnes travaillant au sein de sa chaîne agricole. Pepsi - qui vise la neutralité carbone d'ici 2040 et qui veut générer plus d'eau qu'il n'en consomme à horizon 2030 - prévoit par ailleurs de réduire sa consommation de plastique vierge de 50% et d'utiliser 50% de matières recyclées dans ses emballages. Le groupe dit aussi vouloir promouvoir sa marque de machines à gazéifier SodaStream, un système qui permet de limiter selon lui la mise sur le marché de bouteilles en plastique.

