PepsiCo: lance un nouveau soda 'zero sugar' information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 15:51

(CercleFinance.com) - La marque Pepsi annonce le lancement d'un nouveau 'Pepsi Zero Sugar'.



La formule améliorée s'appuie sur un nouveau système d'édulcorant permettant d'obtenir 'un profil de goût plus rafraîchissant et plus audacieux que la variété Pepsi Zero Sugar précédente', assure la marque.



Selon Pepsi, les tests de préférence des consommateurs ont d'ailleurs montré que le nouveau Pepsi Zero Sugar dépassait l'ancienne formule dans tous les domaines, y compris des mesures clés telles que l'appréciation globale et l'intention d'achat.