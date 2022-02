Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo: hausse du dividende et rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 13:46









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats annuels, PepsiCo annonce une augmentation de 7% de son dividende annualisé, à 4,60 dollars par action, ainsi qu'un nouveau programme de rachats d'actions portant sur jusqu'à 10 milliards de dollars d'ici fin février 2026.



Le groupe agroalimentaire dévoile au titre de son quatrième trimestre 2021 un BPA coeur de 1,53 dollar, en progression de 4% à taux de changes constants, pour un chiffre d'affaires de plus de 25,2 milliards de dollars, en croissance de 12,4% (+11,9% en organique).



Affichant sur l'ensemble de 2021 un BPA coeur de 6,26 dollars, le détenteur -notamment- des sodas Pepsi, des chips Lays et des céréales Quaker l'anticipe, pour 2022, en croissance de 8% à taux de changes constants, avec une progression de 6% des revenus organiques.





