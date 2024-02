Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PepsiCo: finance 4 projets hydriques en Californie & Floride information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - La société PepsiCo Beverages North America (PBNA) fait savoir qu'elle s'engage à financer quatre projets supplémentaires de réapprovisionnement en eau en Californie et en Floride.



Ces quatre projets visent à reconstituer dans les bassins versants locaux plus de 100% de l'eau utilisée sur les sites de l'entreprise et de sociétés tiers dans les zones à fort risque hydrique d'ici 2030.



'Le réapprovisionnement en eau de la région est un élément crucial dans la réalisation de notre vision pep+ (PepsiCo Positive) visant à devenir un apport net en eau positif d'ici 2030, en particulier dans les zones à haut risque hydrique où notre entreprise opère ', a déclaré Lawren Cooper, directeur durabilité chez PepsiCo Beverages North America.





