PepsiCo: dividende relevé de 7% avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats, PepsiCo indique que son conseil d'administration a décidé d'augmenter de 7% son dividende, à un rythme annualisé de 5,42 dollars par action, à partir du dividende trimestriel qui sera mis en paiement en juin.



Pour les trois derniers mois de 2023, l'exploitant des marques Pepsi, Lays et Quaker a engrangé un BPA coeur de 1,78 dollar, en progression de 9% à taux de changes constants, pour des revenus de plus de 27,8 milliards, en croissance organique de 4,5%.



Affichant ainsi sur l'ensemble de 2023 un BPA coeur de 7,62 dollars, en hausse de 14% à taux de changes constants, et une croissance des revenus de 9,5% en organique, PepsiCo vise pour 2024 des progressions minimales de respectivement 8% et 4%.





