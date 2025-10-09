PepsiCo dépasse ses estimations pour le troisième trimestre grâce à une demande soutenue de sodas et d'en-cas, et nomme un nouveau directeur financier

Les résultats du troisième trimestre sont supérieurs aux prévisions grâce à la croissance internationale

Le directeur général déclare qu'il réduira les coûts dans le segment des produits de grignotage en Amérique du Nord

Nomme le directeur financier de Walmart U.S. au poste de directeur financier

PepsiCo PEP.O a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du troisième trimestre jeudi, aidé par une demande stable pour ses snacks et ses sodas sur les marchés internationaux clés et par la force de sa catégorie de boissons plus saines aux États-Unis.

La société a également nommé Steve Schmitt, directeur financier de Walmart U.S., au poste de directeur financier à compter du mois de novembre. Il succède à Jamie Caulfield, qui a occupé le poste de directeur financier pendant environ deux ans et prendra sa retraite après plus de trois décennies passées chez PepsiCo.

PepsiCo fait face à la pression de l'investisseur activiste Elliott Management pour avoir pris du retard par rapport à ses principaux rivaux, tout en étant également confronté à l'évolution des préférences des consommateurs et à l'examen minutieux des arômes synthétiques par l'administration Trump.

Elliott Management a révélé une participation de 4 milliards de dollars dans PepsiCo le mois dernier et l' a exhorté à simplifier ses opérations en vendant des activités plus faibles pour mieux concurrencer Coca-Cola KO.N , dont les marges sont inférieures depuis plusieurs années.

Le directeur général Ramon Laguarta a insisté jeudi sur les efforts déployés par PepsiCo pour mettre en place un solide "pipeline d'innovation". Ces derniers mois, la société a acheté la marque de soda prébiotique Poppi et a augmenté sa participation dans le fabricant de boissons énergisantes Celsius .

Le chiffre d'affaires net de PepsiCo de 23,94 milliards de dollars a dépassé les attentes moyennes des analystes de 23,83 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG, tandis que son bénéfice ajusté par action a également dépassé les estimations de 3 cents.

"Je dirais que (les résultats ont battu), ce qui est légèrement encourageant. Il est certain qu'ils sont secoués par Elliott Management... cela a probablement attiré leur attention et ils travaillent sur les coûts et des choses comme ça pour essayer d'améliorer l'entreprise", a déclaré Greg Halter, directeur de la recherche chez Carnegie Investment Counsel, qui détient des actions de PepsiCo.

Les actions de PepsiCo ont augmenté de 2 % dans les échanges avant bourse, la société ayant maintenu ses objectifs annuels de croissance organique du chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté à taux de change constant.

Le multiple des bénéfices prévisionnels à 12 mois de la société, une référence commune pour l'évaluation des actions, était de 16,54, contre 20,90 pour Coca-Cola.

M. Laguarta a déclaré que PepsiCo allait "réduire agressivement les coûts" dans la catégorie des snacks aux États-Unis, avec un plan qui comprend la fermeture de deux usines et la réduction de près de 15 % de ses gammes de produits au cours du quatrième trimestre.

PepsiCo prévoit également un changement de marque "plus sain" de ses chips Lay's et Tostitos dans le courant de l'année, et propose des emballages plus petits pour répondre à la demande des consommateurs qui recherchent des options abordables.

Les saveurs locales et les emballages plus petits sur certains marchés internationaux, tels que l'Asie, ont également contribué à la croissance du volume sur ces marchés cette année. Les activités internationales de la société représentent environ 40 % de son chiffre d'affaires.

Si les droits de douane ont eu un effet négatif d'environ trois points de pourcentage sur ses bénéfices de base au troisième trimestre, l'entreprise prévoit toujours d'en atténuer l'impact en ajustant ses approvisionnements et en réalisant des économies de coûts, ont déclaré les dirigeants.