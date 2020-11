Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo : Dave Lewis entre au conseil d'administration Cercle Finance • 02/11/2020 à 15:48









(CercleFinance.com) - PepsiCo a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait élu Dave Lewis en tant que membre indépendant. Dave Lewis, 55 ans, rejoindra le conseil à compter du 13 novembre 2020 et sera également membre du comité d'audit. Dave Lewis a précédemment occupé le poste de directeur général de Tesco. Il a également travaillé près de trois décennies chez Unilever PLC, à divers postes de direction en Europe, en Asie et dans les Amériques. Lewis est actuellement président du conseil d'administration du World Wildlife Fund-UK. Il a aussi présidé Champions 12.3, un groupement d'entreprises, de dirigeants, de gouvernements et d'institutions visant à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies en réduisant de moitié le gaspillage alimentaire mondial d'ici 2030.

