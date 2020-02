Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo : BPA un peu au-dessus des attentes au 4e trimestre Cercle Finance • 13/02/2020 à 13:34









(CercleFinance.com) - PepsiCo dévoile un BPA ajusté de 1,45 dollar pour le dernier trimestre 2019, en baisse de 2,5% hors effets de changes mais battant d'un cent le consensus, ainsi que des revenus nets de plus de 20,6 milliards de dollars, en croissance organique de 4,3%. Affichant sur l'ensemble de l'exercice un BPA ajusté de 5,53 dollars, en baisse de 1% hors effets de changes conformément à sa prévision, le groupe agroalimentaire a décidé une hausse de 7% de son dividende annualisé, à 4,09 dollars par action. Pour 2020, le propriétaire -entre autres- des sodas Pepsi, des chips Lays et des céréales Quaker anticipe un BPA ajusté hors effets de changes en hausse de 7% et prévoit une croissance organique des revenus de 4%.

Valeurs associées PEPSICO NASDAQ 0.00%