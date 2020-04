Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pepsico : BPA supérieur aux attentes au premier trimestre Cercle Finance • 28/04/2020 à 14:21









(CercleFinance.com) - PepsiCo dévoile ce mardi un BPA ajusté de 1,07 dollar pour le premier trimestre 2020, à comparer à 97 cents pour la même période un an plus tôt. Le bénéfice par action est ainsi supérieur de 5 cents aux attentes des analystes. Le chiffre d'affaires net est pour sa part en hausse de +7,7%, à près de 13,9 milliards. Le résultat net s'affiche, enfin, à 1,3 milliard de dollars. S'agissant de ses attentes, le groupe précise qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, les guidances précédentes ne sont plus applicables.

