Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo : bénéfice net en hausse au troisième trimestre Cercle Finance • 01/10/2020 à 14:21









(CercleFinance.com) - PepsiCo a dévoilé jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels en hausse malgré un environnement opérationnel qualifié de 'volatil' et de 'complexe', grâce à la forte demande pour ses snacks et à une amélioration de son activité de boissons. Sur le troisième trimestre clos début septembre, le bénéfice net du groupe américain a atteint 2,3 milliards de dollars, soit 1,65 dollar par action, contre 2,1 milliards (1,49 dollar par action) un an auparavant. Son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 5% à 18,1 milliards de dollars, dont une croissance organique de 4,2%. Pour l'ensemble de l'exercice, PepsiCo dit désormais tabler sur une croissance organique de l'ordre de 4%, pour un BPA annuel d'environ 5,50 dollars, à comparer avec 5,53 dollars sur l'exercice précédent.

Valeurs associées PEPSICO NASDAQ 0.00%