PepsiCo augmente sa participation dans le fabricant de boissons énergétiques Celsius dans le cadre d'un accord de 585 millions de dollars

PepsiCo PEP.O a augmenté sa participation dans le fabricant de boissons énergétiques Celsius Holdings CELH.O par le biais d'une transaction de 585 millions de dollars, ont annoncé les deux sociétés vendredi.

L'opération, dans le cadre de laquelle le géant du soda a acheté 5 % des actions privilégiées de Celsius, porte la participation de PepsiCo dans la société à environ 11 % après conversion. PepsiCo avait payé 550 millions de dollars pour une participation de 8,5 % dans Celsius en 2022.

Les actions de Celsius, dont la valeur a plus que doublé cette année, ont bondi de 11 % dans les échanges avant bourse à la suite de cette nouvelle.

Dans le cadre de cet accord, la marque de boissons santé et bien-être de Celsius, Alani Nu, sera intégrée au système de distribution de PepsiCo aux États-Unis et au Canada.

Cette prise de participation intervient alors que PepsiCo cherche à tirer parti de la croissance rapide d'Alani Nu et de l'attrait qu'elle exerce sur les consommatrices soucieuses de leur forme physique.

Celsius avait racheté Alani Nutrition au début de l'année pour 1,8 milliard de dollars.