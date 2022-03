PepsiCo: arrêt partiel de ses activités en Russie information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 10:09

(CercleFinance.com) - PespiCo annonce suspendre la vente de Pepsi-Cola et de ses marques mondiales de boissons (notamment 7Up et Mirinda) en Russie, ainsi que ses investissements en capital et toutes les activités publicitaires et promotionnelles dans le pays.



La société rappelle toutefois qu'elle opère sur le marché russe depuis plus de 60 ans et assure qu'elle a 'contribué à créer un terrain d'entente entre les États-Unis et l'Union soviétique'.



'En tant qu'entreprise agroalimentaire, nous devons plus que jamais rester fidèles à l'aspect humanitaire de notre activité. Cela signifie que nous avons la responsabilité de continuer à proposer nos autres produits en Russie, y compris les produits de première nécessité tels que le lait et d'autres produits laitiers, les préparations pour nourrissons et les aliments pour bébés'



Par ailleurs, PepsiCo indique avoir suspendu ses opérations en Ukraine afin de permettre à ses associés de se mettre en sécurité.



La société indique enfin augmenter la production d'aliments et de boissons dans les pays voisins pour répondre aux besoins accrus.