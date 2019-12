Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo : acquisition de la société BFY Brands Cercle Finance • 03/12/2019 à 14:53









(CercleFinance.com) - PepsiCo a annoncé l'acquisition de BFY Brands, le fabricant de snacks PopCorners, mettant en avant les efforts de l'entreprise pour renforcer son offre de collations plus saines. PepsiCo a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de BFY Brands, qui propose des collations au maïs soufflé, des chips sans céréales et soufflés, ainsi que des collations végétaliennes. Le rachat de BFY Brands élargira le portefeuille de produits de Frito-Lay afin d'offrir aux consommateurs des options nutritionnelles plus positives, a déclaré PepsiCo. Les entreprises n'ont pas révélé les conditions financières de l'opération.

