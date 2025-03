PepsiCo achète la marque de prébiotiques Poppi pour près de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

PepsiCo PEP.O a déclaré lundi qu'il achèterait la marque de soda prébiotique Poppi pour 1,95 milliard de dollars, se développant ainsi dans la catégorie des "sodas plus sains" à un moment où l'entreprise est confrontée à une baisse de la demande pour ses boissons et en-cas traditionnels.

Les jeunes Américains se tournent de plus en plus vers des sodas plus sains et des boissons énergisantes dans le cadre d'un changement plus large vers des produits de fitness et de style de vie, avec le rival Coca-Cola KO.N qui a étendu sa marque Simply pour lancer un soda prébiotique appelé "Simply Pop".

Des concurrents tels que Celsius Holdings CELH.O et Keurig Dr Pepper KDP.O ont également racheté de plus petits fabricants de boissons énergétiques et de bien-être afin de se développer sur ce marché en pleine expansion.

PepsiCo a eu du mal à stimuler la demande pour ses sodas et ses snacks, les clients s'étant tournés vers des marques de distributeurs moins chères après plusieurs hausses de prix.

Dans le même temps, les sodas prébiotiques sont devenus une catégorie en pleine croissance aux États-Unis dans le segment des boissons gazeuses, grâce à un changement de préférence pour des boissons plus saines et de bien-être axées sur la santé intestinale.

Poppi associe des prébiotiques, des jus de fruits et du vinaigre de cidre de pomme pour créer un soda hypocalorique ne contenant pas plus de cinq grammes de sucre par portion, selon PepsiCo.

Les ventes au détail de la société basée à Austin, au Texas, ont fait un bond de 122 %, d'une année sur l'autre, au cours des 12 semaines précédant le 22 février et détiennent désormais une part d'environ 1 % de la catégorie totale des boissons gazeuses, selon BNP Paribas.

Poppi a été fondée par Stephen et Allison Ellsworth.

La transaction comprend 300 millions de dollars d'avantages fiscaux anticipés en espèces pour un prix d'achat net de 1,65 milliard de dollars, a déclaré la société, sans divulguer d'autres conditions de la transaction.