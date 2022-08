Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo: accord stratégique avec l'eau Aqua Carpatica information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 16:34









(CercleFinance.com) - PepsiCo a annoncé mardi la signature d'un accord stratégique avec Aqua Carpatica, une marque d'eau de source de luxe originaire de Roumanie.



Aux termes de l'accord, le groupe agroalimentaire américain va prendre une participation de 20% au sein de l'entreprise, ce qui lui donnera les droits de distribuer cette marque d'eau minérale 'premium' sur les marchés roumain et polonais.



L'objectif, à en croire Pepsi, est d'ensuite commercialiser la marque dans d'autres pays, à commencer par les Etats-Unis.



Créée par l'entrepreneur helvético-grec Jean Valvis en 2010, la gamme Aqua Carpatica inclut des eaux plates et des eaux naturellement pétillantes produites à leur source, c'est-à-dire dans les Carpathes roumaines.





