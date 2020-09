Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo : accord de distribution sur Evian au Canada Cercle Finance • 28/09/2020 à 16:28









(CercleFinance.com) - PepsiCo a annoncé lundi la signature d'un accord exclusif avec Danone portant sur la distribution de l'eau en bouteille Evian au Canada. A compter du 1er janvier 2021, le producteur américain de boissons gazeuses commercialisera l'ensemble de la gamme Evian au Canada, avec l'objectif d'élargir la distribution de la marque et d'accélérer sa croissance dans le pays, indique le groupe dans un communiqué. Evian est déjà la marque numéro un sur le segment de l'eau 'premium' au Canada.

Valeurs associées PEPSICO NASDAQ +3.26%