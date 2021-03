Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pepsi : lance une boisson en collaboration avec Peeps Cercle Finance • 25/03/2021 à 16:19









(CercleFinance.com) - Pepsi annonce une collaboration avec la marque Peeps. Les deux marques présentent ainsi Pepsi x Peeps, une nouvelle boisson 'combinant le goût croquant et rafraîchissant du cola Pepsi avec la saveur douce et moelleuse Peeps Marshmallow que les consommateurs adorent'. La sortie d'un premier lot en édition limitée dans un packaging particulier est prévue jusqu'aux vacances de Pâques. 'Nous savons que nos consommateurs adorent nos produits en quantité limitée', assure le vice-président du marketing, Todd Kaplan.

Valeurs associées PEPSICO NASDAQ +0.59%