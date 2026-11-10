PepGen voit son cours plus que doubler alors que son médicament contre les maladies musculaires dépasse les attentes

** L'action PepGen PEPG.O a bondi de 124 % à 5,37 dollars en pré-ouverture, après la publication de résultats d'essais cliniques de phase intermédiaire supérieurs aux attentes pour son médicament expérimental contre la dystrophie myotonique de type 1 (DM1)
** La DM1 est une maladie génétique rare et évolutive qui entraîne une faiblesse musculaire
** La société indique que le médicament, le PGN-EDODM1, a permis une correction de 46,5 % des processus défectueux des cellules musculaires à la dose de 10 mg/kg
** Cette « amélioration de 47 % de l’épissage » est « la plus élevée observée à ce jour avec un traitement par doses répétées dans la classe des médicaments contre la DM1 », déclare Paul Matteis, analyste chez Stifel
** La correction de l’épissage constitue un « profil de premier ordre » qui « a dépassé les attentes que nous avions fixées avant la publication des résultats » , déclare Ananda Ghosh, analyste chez H.C. Wainwright
** Au cours de l'essai, les patients ont également montré des améliorations de la force de préhension, de la vitesse de marche et de la mobilité globale
** PepGen indique que le PGN-EDODM1 est globalement bien toléré, sans événement indésirable grave ou sévère
** La société indique que le recrutement de la cohorte à dose plus élevée est terminé et prévoit des résultats au premier semestre 2027
** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 63 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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