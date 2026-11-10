PepGen voit son cours plus que doubler alors que son médicament contre les maladies musculaires dépasse les attentes

** L'action PepGen PEPG.O a bondi de 124 % à 5,37 dollars en pré-ouverture, après la publication de résultats d'essais cliniques de phase intermédiaire supérieurs aux attentes pour son médicament expérimental contre la dystrophie myotonique de type 1 (DM1)

** La DM1 est une maladie génétique rare et évolutive qui entraîne une faiblesse musculaire

** La société indique que le médicament, le PGN-EDODM1, a permis une correction de 46,5 % des processus défectueux des cellules musculaires à la dose de 10 mg/kg

** Cette « amélioration de 47 % de l’épissage » est « la plus élevée observée à ce jour avec un traitement par doses répétées dans la classe des médicaments contre la DM1 », déclare Paul Matteis, analyste chez Stifel

** La correction de l’épissage constitue un « profil de premier ordre » qui « a dépassé les attentes que nous avions fixées avant la publication des résultats » , déclare Ananda Ghosh, analyste chez H.C. Wainwright

** Au cours de l'essai, les patients ont également montré des améliorations de la force de préhension, de la vitesse de marche et de la mobilité globale

** PepGen indique que le PGN-EDODM1 est globalement bien toléré, sans événement indésirable grave ou sévère

** La société indique que le recrutement de la cohorte à dose plus élevée est terminé et prévoit des résultats au premier semestre 2027

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 63 % depuis le début de l’année