PepGen en hausse après une levée de fonds de 125 millions de dollars pour un médicament contre une maladie musculaire

** L'action PepGen PEPG.O a progressé de 6,5% à 5,60 dollars en pré-ouverture jeudi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 125 millions de dollars

** Mercredi en fin de journée, PEPG a vendu 25 millions d'actions à 5 dollars

** Mardi, le titre PEPG a bondi de 93% à 4,61 dollars, son plus haut niveau depuis plus de sept mois, après la publication de résultats d'essais cliniques de phase intermédiaire meilleurs que prévu pour son médicament expérimental, le PGN-EDODM1, destiné au traitement de la dystrophie myotonique de type 1 (DM1)

** Le titre a clôturé mercredi en hausse d’environ 14% à 5,26 dollars

** La société utilisera le produit net de l’offre pour financer le développement clinique du PGN-EDODM1, ainsi que pour son fonds de roulement et d’autres besoins généraux

** Leerink, Stifel et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints; Oppenheimer est un teneur de livre passif

** PEPG, dont le siège se trouve à Boston, dans le Massachusetts, compte environ 69,26 millions d'actions en circulation

** Depuis le début de l’année, l’action a reculé de 19% jusqu’à mercredi

** 7 analystes sur 8 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 1 recommande de “conserver”; objectif de cours médian: 11 dollars, selon les données de LSEG