PepGen en hausse après une levée de fonds de 125 millions de dollars pour un médicament contre une maladie musculaire

** L'action PepGen PEPG.O a progressé de 6,5% à 5,60 dollars en pré-ouverture jeudi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 125 millions de dollars
** Mercredi en fin de journée, PEPG a vendu 25 millions d'actions à 5 dollars
** Mardi, le titre PEPG a bondi de 93% à 4,61 dollars, son plus haut niveau depuis plus de sept mois, après la publication de résultats d'essais cliniques de phase intermédiaire meilleurs que prévu pour son médicament expérimental, le PGN-EDODM1, destiné au traitement de la dystrophie myotonique de type 1 (DM1)
** Le titre a clôturé mercredi en hausse d’environ 14% à 5,26 dollars
** La société utilisera le produit net de l’offre pour financer le développement clinique du PGN-EDODM1, ainsi que pour son fonds de roulement et d’autres besoins généraux
** Leerink, Stifel et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints; Oppenheimer est un teneur de livre passif
** PEPG, dont le siège se trouve à Boston, dans le Massachusetts, compte environ 69,26 millions d'actions en circulation
** Depuis le début de l’année, l’action a reculé de 19% jusqu’à mercredi
** 7 analystes sur 8 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 1 recommande de “conserver”; objectif de cours médian: 11 dollars, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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