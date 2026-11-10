PepGen en hausse après avoir lancé une offre d'actions destinée à financer un médicament contre une maladie musculaire

** L'action PEPG.O de PepGen a progressé de 4,8 % à 4,83 dollars, prolongeant ainsi la forte hausse enregistrée mardi lors de la séance régulière, alors que la société envisage de lever des fonds

** Le titre PEPG a bondi d’environ 93 % pour clôturer à 4,61 dollars mardi, après la publication de résultats d’essais cliniques de phase intermédiaire supérieurs aux attentes pour son médicament expérimental contre la dystrophie myotonique de type 1 (DM1)

** La société a indiqué que le médicament, le PGN-EDODM1, avait permis une correction de 46,5 % des dysfonctionnements des cellules musculaires à la dose de 10 mg/kg

** Après la clôture, la société lance une émission d’actions de d’un montant de 125 millions de dollars afin de financer le développement clinique en cours du PGN-EDODM1, ainsi que pour son fonds de roulement et d’autres besoins généraux

** Leerink, Stifel et Guggenheim sont les co-chefs de file

** PEPG, dont le siège est à Boston, dans le Massachusetts, compte environ 69,26 millions d’actions en circulation

** À la clôture, l'action PEPG affiche une baisse de 29 % depuis le début de l'année