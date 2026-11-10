PepGen en hausse après avoir lancé une offre d'actions destinée à financer un médicament contre une maladie musculaire

** L'action PEPG.O de PepGen a progressé de 4,8 % à 4,83 dollars, prolongeant ainsi la forte hausse enregistrée mardi lors de la séance régulière, alors que la société envisage de lever des fonds
** Le titre PEPG a bondi d’environ 93 % pour clôturer à 4,61 dollars mardi, après la publication de résultats d’essais cliniques de phase intermédiaire supérieurs aux attentes pour son médicament expérimental contre la dystrophie myotonique de type 1 (DM1)
** La société a indiqué que le médicament, le PGN-EDODM1, avait permis une correction de 46,5 % des dysfonctionnements des cellules musculaires à la dose de 10 mg/kg
** Après la clôture, la société lance une émission d’actions de d’un montant de 125 millions de dollars afin de financer le développement clinique en cours du PGN-EDODM1, ainsi que pour son fonds de roulement et d’autres besoins généraux
** Leerink, Stifel et Guggenheim sont les co-chefs de file
** PEPG, dont le siège est à Boston, dans le Massachusetts, compte environ 69,26 millions d’actions en circulation
** À la clôture, l'action PEPG affiche une baisse de 29 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer