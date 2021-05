Pénurie de semi-conducteurs : le coût pour la filière automobile explose

Selon une étude de AlixPartners relayée par BFMTV, le coût en revenus de production du secteur automobile est désormais évalué à 110 milliards de dollars cette année contre 61 milliards estimés en janvier à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

(Photo d'illustration) ( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Conséquence indirecte de la crise du Covid-19, les constructeurs automobiles souffrent d'une pénurie mondiale de semi-conducteurs, déclenchée par une forte accélération de la demande mondiale pour des services et appareils connectés de millions de gens confinés chez eux pour faire face à la pandémie. Certains constructeurs, comme les Français Stellantis (ex-PSA) ou Renault ont été obligés de mettre temporairement à l'arrêt leur production.

Une pénurie qui coûterait jusqu'à 110 milliards de dollars de pertes pour l'industrie automobile , selon l'agence de consulting AlixPartners, rapporte lundi 17 mai BFMTV . En janvier, ces pertes étaient évaluées à 61 milliards de dollars. Au total, le cabinet prévoit que 3,9 millions de véhicules qui auraient dû être produits en 2021 ne le seront pas à cause de cette pénurie, soit 1,7 million de véhicules de plus par rapport aux 2,2 millions prévus il y a quatre mois.

"La crise des puces induite par la pandémie a été exacerbée par des événements qui ne sont normalement que des accidents de parcours pour l'industrie automobile, tels qu'un incendie dans une importante usine de fabrication de puces, des intempéries au Texas et une sécheresse à Taïwan", explique sur BFMTV Laurent Petizon, Managing Director en charge de l'automobile au sein du bureau parisien d'AlixPartners.

"Mais tous ces événements sont aujourd'hui des problèmes majeurs pour l'industrie". "La priorité absolue pour les constructeurs à l'heure actuelle est d'atténuer au mieux les effets à court terme de cette perturbation, ce qui peut aller de la renégociation des contrats à la gestion des attentes des prêteurs et des investisseurs. L'important est d'être proactif et d'être bien équipé avec de bonnes informations et analyses", estime M. Petizon.

La situation sur le marché des semi-conducteurs sera "extrêmement tendue" jusqu'à la fin de l'année, avant un début de régulation au premier semestre 2022, a estimé la semaine dernière sur la chaîne d'actu le PDG du fabricant franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics Jean-Marc Chéry.

Pour répondre à l'augmentation de la demande pour l'électronique embarqué dans les voitures, STMicroelectronics a augmenté ses investissements de 1,5 milliard à 2 milliards d'euros. Mais "entre le moment où vous décidez de l'investissement et le moment où l'usine tourne à plein il faut à peu près entre 48 et 60 mois", souligne le PDG.