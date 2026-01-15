Penumbra profite de l'opération de rachat de Boston Scientific pour 14,5 milliards de dollars

15 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements médicaux Penumbra PEN.N augmentent de 13,6% à 356 dollars avant bourse

** Boston Scientific BSX.N a annoncé qu'il achèterait Penumbra dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 14,5 milliards de dollars

** La transaction valorise chaque action Penumbra à 374 $, soit une prime de 19,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'opération devrait être finalisée dans le courant de l'année

** L'action PEN a augmenté de 29,6 % en 2025