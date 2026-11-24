PennantPark en baisse après la publication de résultats du quatrième trimestre inférieurs aux prévisions

** Le fonds de crédit privé PennantPark Investment PNNT.N a chuté de 6,8% à 2,6 dollars lors des échanges de l'après-midi, après la publication de résultats du quatrième trimestre inférieurs aux estimations

** Le revenu net d'investissement de PNNT au quatrième trimestre s'est élevé à environ 7,5 millions de dollars, soit un montant inférieur aux estimations de 8,9 millions de dollars

** "Ce fut un nouveau trimestre décevant, malgré l'amélioration des créances non productives", a déclaré la société de courtage KBW

** La valeur nette d'inventaire par action de PNNT a reculé de 3,2% à 6,35 dollars au cours du trimestre

** Les nouveaux prêts se sont élevés à 75 millions de dollars, contre une prévision de 125 millions de dollars de KBW, tandis que les remboursements ou sorties ont atteint 72 millions de dollars, contre une prévision de 150 millions de dollars

** Un courtier sur huit recommande d'"acheter" le titre, six de "conserver" et un de "vendre"; leur objectif de cours médian est de 5 dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'action PNNT a perdu 55,1%, en tenant compte de l'évolution de la séance