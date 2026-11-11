Pénalisé par une dépréciation sur Volkswagen, Porsche SE bascule dans le rouge au 3e trimestre

En nette baisse hier (-3,52%), le titre de la société holding détenant 53,3% de Volkswagen continue de reculer (-0,28%, à 25,14 euros). Deutsche Bank a légèrement abaissé sa cible de cours sur l'action au lendemain de la publication trimestrielle.

Pour rappel, le groupe est confronté, comme la quasi-totalité du secteur automobile, à un environnement difficile. La holding financière Porsche Automobil Holding SE a ainsi enregistré une lourde perte nette sur les neuf premiers mois de son exercice 2026. Le résultat net part du groupe est déficitaire de 2,8 milliards d'euros, contre un bénéfice de 1,2 milliard d'euros un an plus tôt, et provient principalement d'une charge de dépréciation comptable sans impact sur la trésorerie liée à sa participation dans Volkswagen.

En données ajustées, le résultat après impôts s'établit à 0,9 milliard d'euros (contre 1,6 milliard sur la même période en 2025). Cette performance a été freinée par la contribution mise en équivalence de Volkswagen AG, tombée à 0,8 milliard d'euros contre 1,7 milliard un an plus tôt, tandis que celle de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) a progressé à 0,2 milliard d'euros (0,1 milliard en 2025). Face à ces chiffres, Hans Dieter Pötsch, président du directoire de Porsche SE, a rappelé à l'ordre les dirigeants du constructeur : "les résultats trimestriels du groupe Volkswagen démontrent clairement que les mesures convenues pour renforcer la compétitivité, réduire les coûts et redresser durablement la rentabilité doivent être mises en oeuvre rapidement. Il incombe désormais au management de délivrer".

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Porsche SE anticipe un résultat net ajusté compris entre -0,5 milliard et 1,5 milliard d'euros, pour une dette nette attendue entre 4,7 et 5,2 milliards d'euros.

L'avis de DB

Deutsche Bank explique que le groupe a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026 concernant le résultat après impôts ainsi que la dette nette. Après cette publication, les analystes ont décidé d'ajuster légèrement leurs prévisions.

L'objectif de cours sur l'action Porsche SE a ainsi été légèrement abaissé de 43 à 41 euros, pour une recommandation maintenue à l'achat.