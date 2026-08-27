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Peloton obtient le rejet d'une action en justice intentée par des actionnaires concernant ses perspectives d'avenir après la pandémie
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 20:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, un juge fédéral a rejeté une plainte accusant Peloton PTON.O d'avoir escroqué les actionnaires en dissimulant un excédent de stocks de ses appareils de fitness à domicile alors que le pire de la pandémie de COVID-19 était passé.

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