Peloton obtient le rejet d'une action en justice intentée par des actionnaires concernant ses perspectives d'avenir après la pandémie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, un juge fédéral a rejeté une plainte accusant Peloton PTON.O d'avoir escroqué les actionnaires en dissimulant un excédent de stocks de ses appareils de fitness à domicile alors que le pire de la pandémie de COVID-19 était passé.