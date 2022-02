Peloton: nouveaux gains, la spéculation ne retombe pas information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 16:32

(CercleFinance.com) - L'action Peloton signe une deuxième séance de forte hausse mardi sur le Nasdaq, un mouvement de hausse qui s'explique par les spéculations qui continuent d'entourer un possible rachat du spécialiste américain de matériel sportif.



Ces spéculations ont été relancées par l'officialisation, ce matin, de la démission du directeur général John Foley, l'un des fondateurs du fabricant de vélos d'appartement et de tapis de course.



Il sera remplacé dès demain par Barry McCarthy, un ancien cadre dirigeant de Spotify et Netflix.



Pour les analystes de Wedbush Securities, le départ de Foley - appelé à prendre le rôle de président exécutif du conseil d'administration - ne constitue pas de véritable surprise après plusieurs mois 'désastreux' pour le groupe new-yorkais.



'Foley a été le pionnier et le visionnaire chez Peloton au cours de la décennie écoulée, accompagnant le succès phénoménal rencontré par Peloton, mais il quitte aujourd'hui la société dans une période sombre avec 2800 suppressions de postes (20% des effectifs) et la fermeture du Peloton Output Park dans l'Ohio', indique Wedbush.



Peloton a effectivement confirmé dans la matinée son intention de supprimer quelque 2800 postes.



Tous ces éléments augurent, d'après Wedbush, des changements à venir dans les mois qui viennent, à commencer par la possibilité d'une vente pure et simple de l'entreprise à un géant de la trempe d'Apple, Amazon ou Nike.



Pour Wedbush, Apple demeure le candidat le plus sérieux en vue d'une éventuelle acquisition au vu des fortes complémentarités qui existent avec ses propres activités dans la santé, le fitness et les services par abonnement.



Après avoir bondi de plus de 20% hier, le titre Peloton gagnait 10% supplémentaires aujourd'hui à la Bourse de New York.