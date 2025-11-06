Peloton émet un nouveau rappel lié à un défaut de la tige de selle, affectant 833 000 vélos

(Correction du paragraphe 4 pour préciser que le rappel précédent a eu lieu en 2023, et non l'année dernière)

La Commission américaine de sécurité des produits de consommation a déclaré jeudi que Peloton Interactive PTON.O rappelait environ 833 000 unités de son Original Bike+ modèle PL02 après avoir reçu des rapports selon lesquels l'assemblage de la tige de selle pouvait se briser pendant l'utilisation, ce qui présentait un risque de chutes et de blessures.

L'organisme de réglementation de la sécurité des consommateurs a déclaré que Peloton avait reçu trois rapports faisant état de la rupture et du détachement de la tige de selle pendant l'utilisation, dont deux incidents ayant entraîné des blessures à la suite de chutes.

Les consommateurs ont été invités à cesser immédiatement d'utiliser les vélos rappelés et à contacter Peloton pour une réparation gratuite. Le fabricant de produits de fitness propose à ses clients une tige de selle de remplacement à installer soi-même.

Ce rappel fait suite à un retrait volontaire, en 2023, de plus de 2 millions de vélos Peloton de modèle original, qui avaient été rappelés pour un problème similaire de tige de selle.