Peloton : bond de plus de 30% en vue, Amazon et Nike regarderaient le dossier

(AOF) - Plusieurs sociétés, dont Amazon et Nike, s'intéresseraient au spécialiste des équipements sportifs connectés, Peloton, affirment plusieurs médias. Ce dernier était devenu l'une des nouvelles stars de la cote américaine à la suite de la pandémie, mais perd désormais plus de 80% sur un an. Amazon serait intéressé par Peloton, rapporte Reuters citant des sources proches du dossier. Amazon étudie une offre pour Peloton et discute avec des conseillers pour savoir si et comment procéder, Le Financial Times évoque pour sa part un intérêt de Nike.