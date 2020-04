Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pelosi annonce qu'elle soutiendra Biden en novembre Reuters • 27/04/2020 à 13:11









27 avril (Reuters) - Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants, a annoncé lundi qu'elle apportait son soutien à Joe Biden dans la perspective de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. Cette annonce vient après celles de la sénatrice Elizabeth Warren et de Bernie Sanders, qui avaient tous les deux sollicité l'investiture démocrate avant de jeter l'éponge, ou de l'ancien vice-président Al Gore et de Barack Obama. Nancy Pelosi justifie son soutien par l'expérience acquise par Joe Biden lorsqu'il était vice-président (2009-2017) et pour le rôle qu'il a joué en faveur de l'adoption de l'Affordable Care Act, également appelé Obamacare. "Alors que nous affrontons le coronavirus, Joe apparaît comme la voix de la raison et de la résilience avec une véritable ambition pour nous sortir de cette crise", a-t-elle dit. (Kanishka Singh ; version française Nicolas Delame)

