Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pékin va présenter une loi de sécurité nationale sur Hong Kong - journal Reuters • 21/05/2020 à 13:08









HONG KONG, 21 mai (Reuters) - Les autorités chinoises vont présenter vendredi un projet de loi de sécurité nationale relatif à Hong Kong, interdisant la sécession, l'ingérence étrangère et le terrorisme, rapporte jeudi le South China Morning Post, citant des sources anonymes. Ce projet sera présenté sous la forme d'une motion soumise à l'Assemblée nationale populaire, précise le journal, ajoutant que le texte interdira toute les activités séditieuses destinées à renverser le pouvoir central et toute intervention étrangère à Hong Kong. La ville, sous administration spéciale depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, a été le théâtre l'an dernier d'un vaste mouvement de contestation contre une influence jugée excessive de Pékin. Ce mouvement, accompagné de manifestations parfois violentes, a perdu en intensité avec l'épidémie de nouveau coronavirus. (Rédaction de Hong Kong version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.