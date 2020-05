Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pékin va présenter une loi de sécurité nationale sur Hong Kong Reuters • 21/05/2020 à 15:29









(Actualisé avec sources, précisions, réactions) par James Pomfret et Clare Jim HONG KONG, 21 mai (Reuters) - Le gouvernement chinois va présenter une loi de sécurité nationale relative à Hong Kong après les vastes manifestations de l'an dernier contre l'exécutif local et le pouvoir central à Pékin, a-t-on appris jeudi de trois personnes directement informées de ce projet. Ce texte va être inscrit à l'ordre du jour de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire, qui s'ouvre vendredi, a-t-on appris de source haut placée au sein de l'exécutif hong-kongais, qui dit ignorer les détails techniques de cette proposition mais affirme qu'une annonce sera faite de Pékin. Cette initiative est susceptible de susciter de vives réactions non seulement à Hong Kong mais aussi aux Etats-Unis, qui laissent planer la menace d'une révision du statut économique spécial qu'ils accordent à la ville, lui permettant d'exercer un rôle de centre financier international. D'après le journal South China Morning Post, qui a le premier fait état de ce projet de loi, le texte interdirait la sécession, l'ingérence étrangère, le terrorisme et toutes les activités séditieuses destinées à renverser le pouvoir central dans l'ancienne colonie britannique. Des appels à des rassemblements à Hong Kong jeudi soir ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux pour protester contre ce projet. Hong Kong, qui jouit d'une autonomie relative depuis sa rétrocession à la Chine en 1997 conformément au principe "un pays, deux systèmes", a connu l'an dernier un vaste mouvement de contestation contre l'exécutif local et contre la volonté prêtée à Pékin de renforcer son emprise sur la ville. La Chine rejette ces accusations et accuse l'Occident, en particulier les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, d'attiser les tensions à Hong Kong. LE PARLEMENT DE HONG KONG CONTOURNÉ ? Ce mouvement en faveur de libertés accrues, accompagné de manifestations parfois violentes, a perdu en intensité depuis le début de l'année avec l'épidémie de nouveau coronavirus, qui a entraîné des mesures de confinement de la population et de limitation des rassemblements. L'exécutif de Hong Kong a déjà tenté en 2003 d'introduire une législation de sécurité nationale, connue sous le nom d'"article 23", mais ce projet avait été abandonné à la suite de vastes manifestations. Hong Kong a l'obligation constitutionnelle d'appliquer l'article 23 "par elle-même" mais Pékin peut de manière distincte imposer des textes de même nature en annexe de la Loi fondamentale, la mini-Constitution de la ville. Ce mécanisme juridique permettrait de contourner le Parlement de Hong Kong en permettant que le texte soit simplement promulgué par l'exécutif local, favorable à Pékin. L'adoption d'une telle loi sur Hong Kong pourrait constituer un sujet d'affrontement supplémentaire entre la Chine et les Etats-Unis, en plus des tensions commerciales entre les deux premières économies mondiales et des accusations américaines sur un manque de transparence chinois au sujet de la pandémie de nouveau coronavirus. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a annoncé le 6 mai qu'il reportait la publication du rapport d'évaluation sur le degré d'autonomie de Hong Kong, dont dépend le traitement spécial que lui accordent les Etats-Unis. Ce report a été décidé dans l'attente d'éventuelles initiatives de l'Assemblée nationale populaire, dont la session a été retardée de plus de deux mois en raison du coronavirus. (Avec Greg Torode, Clare Jim, Sarah Wu et Jessie Pang version française Bertrand Boucey)

